Попри атаки дронами-камікадзе всі поїзди вирушають та прибувають до столиці за графіком, – "Укрзалізниця".

Станом на ранок 17 жовтня всі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Водночас посадка та висадка пасажирів на станціях "Київ-Пасажирський" та "Дарниця" здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

"До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку", – наголошують залізничники.

Таких пасажирів просять зберегти квиток та показати його провідникові. Потяги відправляються за графіком.

Як відомо, зранку 17 жовтня росіяни атакували столицю дронами-камікадзе. За даними КМВА, станом на 9 ранку відомо про 4 "прильоти". Зокрема, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.