Попри атаки дронами-камікадзе всі поїзди вирушають та прибувають до столиці за графіком, – "Укрзалізниця".
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"
Зазначається, що головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.
Водночас посадка та висадка пасажирів на станціях "Київ-Пасажирський" та "Дарниця" здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.
"До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку", – наголошують залізничники.
Таких пасажирів просять зберегти квиток та показати його провідникові. Потяги відправляються за графіком.
Як відомо, зранку 17 жовтня росіяни атакували столицю дронами-камікадзе. За даними КМВА, станом на 9 ранку відомо про 4 "прильоти". Зокрема, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.