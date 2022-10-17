Унаслідок ворожих обстрілів на Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею, – "Енергоатом"

У результаті російських обстрілів 17 жовтня відключилася остання лінія зв’язку 750 Кв Запорізька АЕС – Дніпровська. Станція знову знеструмлена, запустилися дизель-генератори.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, водночас без впливу на навантаження ПАЕС.

"Енергоатом" вкотре закликає міжнародне співтовариства невідкладно вжити заходів для демілітаризації Запорізької АЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення станції під повний контроль України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військових 12 жовтня була пошкоджена підстанція "Дніпровська", через що Запорізька АЕС знову виявилася знеструмленою. На станції увімкнулися дизель-генератори. Пізніше на ЗАЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії. Також українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької АЕС.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС відключено всі шість блоків, водночас російські окупанти примушують співробітників підписувати контракти з "Росатомом".