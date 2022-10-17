Камери автофіксації виявили понад 1,5 мільйона порушень ПДР із початку року
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Понад 1,5 млн штрафів за порушення Правил дорожнього руху виписали камери автофіксації за дев’ять місяців поточного року.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що від початку активної фази бойових дій близько трьох місяців – з 24 лютого по 16 травня – камери автофіксації не працювали.
"Отже, фактично водії "напорушували" понад 1,5 млн разів лише за пів року. Для порівняння, у 2020 році камери автофіксації зафіксували 1 215 688 порушень, а в 2021 – 2 558 490", – йдеться у повідомленні.
Загалом від старту роботи камер автофіксації у 2020 році було зафіксовано та виписано постанови за 5,35 млн порушень ПДР.
Як повідомлялося, наприкінці вересня у "Дії" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.