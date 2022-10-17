Камери автофіксації виявили понад 1,5 мільйона порушень ПДР із початку року

Понад 1,5 млн штрафів за порушення Правил дорожнього руху виписали камери автофіксації за дев’ять місяців поточного року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що від початку активної фази бойових дій близько трьох місяців – з 24 лютого по 16 травня – камери автофіксації не працювали.

"Отже, фактично водії "напорушували" понад 1,5 млн разів лише за пів року. Для порівняння, у 2020 році камери автофіксації зафіксували 1 215 688 порушень, а в 2021 – 2 558 490", – йдеться у повідомленні.

Загалом від старту роботи камер автофіксації у 2020 році було зафіксовано та виписано постанови за 5,35 млн порушень ПДР.

Як повідомлялося, наприкінці вересня у "Дії" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.