Виручка від експорту електроенергії зросла з початку року в 2,3 раза, – Митна служба

Україна у січні-вересні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,3 рази (на $239,892 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $429,12 млн.

По це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.



Так, до Польщі за дев'ять місяців поставлено електроенергії на $130,43 млн, до Словаччини – на $101,4 млн, до Румунії – на $87,5 млн, до інших країн – на $109,73 млн.



У вересні цього року виторг від експорту електроенергії склав $150,36 млн проти $26,137 млн у вересні 2021 року.



Крім того, Україна в січні-вересні 2022 року імпортувала електроенергію на $133,57 млн проти $62,62 млн за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі – на $100,41 млн (у січні-лютому), Бельгії – на $22,08 млн, Молдови – на $8,5 млн, інших країн – на $2,57 млн.



Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $14,5 млн проти $3,2 млн у вересні 2021 року

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зменшила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,26 млрд ​​кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3,5 млрд кВт-год.

Виручка від експорту електроенергії у 2021 році зменшилася на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,94 млн. Водночас Україна у 2021 році імпортувала електроенергію на $87,35 млн порівняно з $131,60 у 2020 році.