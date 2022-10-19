Київ розпочинає опалювальний сезон

Влада Києва ухвалила рішення про початок опалювального сезону у столиці з 20 жовтня.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Facebook.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання", – написав міський голова.

"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов – поступове похолодання та низьку температуру вночі. Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", – додав Кличко.

Він нагадав, що заклади соціальної сфери почали підключати до опалення раніше за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла.

За словами Кличка, напередодні складного опалювального сезону місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

Як повідомлялося, Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Таке рішення розкритикував очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, наголосивши, що навіть європейські країни обмежують споживання природного газу, а політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.