Польща отримала від ЄС 145 мільйонів євро на допомогу українським біженцям

Польща отримала майже 700 млн злотих (144,6 млн євро) з фондів Європейського Союзу на підтримку заходів, пов’язаних із наданням допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє агенція PAP, передає Європейська правда.

"Ці кошти посилили фонди, якими оперує Міністерство внутрішніх справ. Очікуємо на наступний транш у розмірі близько 200 млн злотих", – заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Сума, призначена для Польщі, становить близько 695 млн злотих, або 144,6 млн євро. Із Фонду притулку, міграції та інтеграції було перераховано майже 329 млн злотих, а з Фонду інтегрованого управління кордонами – понад 366 млн злотих.

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"Ця фінансова допомога, хоч і невелика, показує, що Європа цінує ключову роль Польщі в підтримці України", – зазначив Камінський.

Міністерство внутрішніх справ звернулося до Європейської Комісії з проханням про виділення цих коштів і наприкінці серпня отримало позитивну відповідь. Кошти ЄС не обов'язково повинні йти на фінансування конкретних програм або заходів, Європейська Комісія надала Польщі свободу дій у цьому питанні.

"Надані кошти є відшкодуванням частини витрат, понесених Польщею", – йдеться в повідомленні Міністерства.

Раніше повідомлялося, що польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни.