Через нестачу коштів затримка із виплати лікарняних і декретних перевищує два місяці, – Фонд соцстрахування

У березні-вересні, Фонд соціального страхування України недоотримав понад 5 мільярдів гривень частки ЄСВ відносно планових показників, що призвело до затримки виплати лікарняних, декретних і страхових платежів на близько 57 робочих днів.

Як повідомляє пресслужба Фонду, за планом у березні-вересні мало надійти 20,8 мільярда гривень частки від ЄСВ, однак фактичні надходження склали лише 15,3 мільярда гривень.

Зокрема, після першого місяця війни, у березні Фонд отримав 2,1 млрд грн доходів. При цьому потреба у видатках на лікарняні, декретні і страхові виплати (без врахування адмінвидатків) за березень склала 3 млрд грн.

У квітні було отримано 2,1 млрд грн доходів проти 2,6 млрд грн потреби у видатках, у травні –- 2 млрд грн доходів проти 2,5 млрд грн потреби у видатках. У червні та липні доходи зросли до 2,4 і 2,3 млрд грн відповідно, однак надходження все ще не покривають необхідні видатки через накопичену заборгованість.

Водночас у Фонді додали, що після прийнятого урядом на початку жовтня рішення про виділення 352,8 мільйона гривень для часткового погашення заборгованості затримка скоротиться на близько 5 днів.

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У Фонді соцстрахування пояснили нестачу коштів тим, що частина єдиного соціального внеску (ЄСВ), який щомісяця сплачується за військовослужбовців, поліцейських, працівників ДСНС, СБУ та інших служб, не йде до бюджету ФССУ та не направляється на лікарняні, адже для захисників передбачено інші норми соціального захисту – зокрема, Фонд не фінансує для них допомогу по тимчасовій втраті працездатності, натомість за ними на час хвороби зберігається грошове забезпечення.

Тож від суми зібраного ЄСВ (за виключенням ЄСВ, сплаченого за військових) до Фонду направляється 9,5727% – з цього складається бюджет ФССУ. Решта 90,4% ЄСВ, а також 100% ЄСВ, сплаченого за військових, йдуть до бюджетів Пенсійного фонду і Фонду на випадок безробіття.

Водночас економічний спад призвів до суттєвого зменшення розміру відрахувань ЄСВ за найманих працівників (натомість ЄСВ за військовослужбовців сьогодні складає 30% від загальної суми ЄСВ проти 5,4% у лютому, однак сплачений за них внесок не відраховується до бюджету ФССУ).