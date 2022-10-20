У Києві викрили схему розкрадання 2,6 мільйона на ремонті доріг

Київські правоохоронці викрили схему розкрадання 2,6 млн грн на проведенні ремонту доріг у Києві, до якої був причетний чиновник Святошинської районної державної адміністрації та два його спільники.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, протягом 2019 року посадовими особами одного з управлінь Святошинської РДА за результатами проведення допорогових та публічних закупівель укладено ряд договорів з приватним підприємством на виконання капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій в Святошинському районі Києва.

У ході розслідування шляхом лабораторних та експертних досліджень установлено, що ремонтні роботи, за які були сплачені кошти, виконано з порушенням технології, що призвело до появи численних дефектів в асфальтобетонному покритті (хвилястості, лущення, тріщини тощо).

Указаними діями державним інтересам заподіяно збитків у розмірі 2,6 млн грн.

Дії посадовця РДА, підрядника та особи, яка здійснювала технічний нагляд, кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.