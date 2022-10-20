Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні на наступний рік
Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, передає Європейська правда.
Євродепутати відхилили майже всі скорочення, запропоновані Радою ЄС на суму понад 1,6 млрд євро, і тим самим відновили проєкт бюджету до рівня, який було запропоновано Європейською Комісією.
У контексті підтримки України Європарламент запропонував збільшити бюджет ЄС на 853 млн євро, щоб збільшити фінансування ініціатив, спрямованих на підтримку українських біженців і надання їм гуманітарної допомоги.
Також пропонується збільшити бюджет Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва із південними та східними сусідами ЄС (на 162 млн євро) та Європейського оборонного фонду й військової мобільності (на 80 млн євро).
Крім того, на 553 млн євро Європарламент пропонує збільшити фінансування ініціатив у сфері енергетики й клімату, а додаткові 225 млн євро – на програми подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.
Тепер Рада Євросоюзу має знову розглянути проєкт бюджету на 2023 рік, поки не узгодить свої позиції з євродепутатами.
Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав країни ЄС збільшити обсяги військової допомоги Україні, а також посилити санкційний тиск на Росію.