Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні на наступний рік

Європейський парламент проголосував за резолюцію про пропозиції щодо бюджету Євросоюзу на 2023 рік, у якій, серед іншого, пропонує збільшити видатки на допомогу Україні.

Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, передає Європейська правда.

Євродепутати відхилили майже всі скорочення, запропоновані Радою ЄС на суму понад 1,6 млрд євро, і тим самим відновили проєкт бюджету до рівня, який було запропоновано Європейською Комісією.

У контексті підтримки України Європарламент запропонував збільшити бюджет ЄС на 853 млн євро, щоб збільшити фінансування ініціатив, спрямованих на підтримку українських біженців і надання їм гуманітарної допомоги.

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Також пропонується збільшити бюджет Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва із південними та східними сусідами ЄС (на 162 млн євро) та Європейського оборонного фонду й військової мобільності (на 80 млн євро).

Крім того, на 553 млн євро Європарламент пропонує збільшити фінансування ініціатив у сфері енергетики й клімату, а додаткові 225 млн євро – на програми подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Тепер Рада Євросоюзу має знову розглянути проєкт бюджету на 2023 рік, поки не узгодить свої позиції з євродепутатами.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав країни ЄС збільшити обсяги військової допомоги Україні, а також посилити санкційний тиск на Росію.