Єврокомісія оголосила про додаткову гуманітарну допомогу Україні

Єврокомісія у середу, 19 жовтня, оголосила про додаткову гуманітарну допомогу Україні. ЄС задіє механізм rescEU для зведення у низці регіонів України тимчасових зимових притулків.

Про це повідомив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич у Києві, передає DW.

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні проблеми, і ми маємо бути до цього готові", – заявив він.



Зокрема, йдеться про створення тимчасових зимових притулків, для чого буде задіяний механізм надзвичайних ситуацій rescEU. Загалом в Україну перекинуть запас таких систем та інших предметів на загальну суму 62,3 млн євро.



Зимові притулки будуть негайно розгорнуті у трьох різних регіонах України – Рівному, Бучі та Харкові. Із урахуванням резерву житла, розміщеного в Румунії, ЄС зможе забезпечити тимчасовим притулком до 46 тис. осіб.



Крім того, ЄС збільшує гуманітарну допомогу, виділяючи ще 175 млн євро з метою забезпечити найбільш уразливі верстви населення можливістю здобувати освіту та надати їм продовольство, доступ до води та захист від зимових холодів.

Із цієї суми 150 млн євро підуть на операції в Україні, 25 млн євро – до Молдови. Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС, виділеної у відповідь на війну в Україні, перевищить 500 млн євро.