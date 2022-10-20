У Центробанку РФ визнали, що оголошена Путіним мобілізація серйозно вдарила по російській економіці, – Bloomberg

За словами економістів Банку Росії, наказ президента РФ Владіміра Путіна минулого місяця про мобілізацію 300 тисяч осіб для війни в Україні вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку упродовж наступних місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.



"У вересні відновлення економічної активності застопорилося, і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", – йдеться у звіті відділу досліджень Центрального банку..



Зазначається, що "часткова мобілізація" спровокувала виїзд із країни понад 350 тис. росіян. Відповідно до звіту, призов посилив і без того гостру нестачу робочої сили та "негативно вплинув на довіру споживачів і бізнесу".



"Зміна споживчих настроїв на тлі зростання невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", – йдеться в повідомленні.

У Центробанку вважають, що зменшення робочої сили після мобілізації "може ускладнити зусилля компаній щодо усунення обмежень з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці".



Як пише Bloomberg, документ підготовлено аналітичним відділом банку, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що центральний банк опублікує оновлений прогноз економічного спаду цього року на засіданні щодо встановлення ставок наступного тижня.



У звіті також висвітлено й інші економічні наслідки вторгнення в Україну, зокрема, зазначається, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори ще буде відчутний у майбутньому.



У документі також сказано, що вихід іноземних компаній з російського ринку створив інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися.