США пригрозили Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе

Закупівля Росією бойових безпілотників та інших озброєнь в Ірану порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка забороняє участь цієї країни в операціях купівлі-продажу зброї.

Про це заявили в Держдепартаменті США за результатами закритого засідання Радбезу ООН, передає Укрінформ.

"Сьогодні Сполучені Штати приєдналися до Сполученого Королівства та Франції, порушивши питання на засіданні Радбезу ООН про передачу Іраном безпілотників РФ. Члени Радбезу отримали експертні доповіді від Секретаріату ООН щодо повідомлень про передачу цієї небезпечної зброї.

Ми висловили серйозну стурбованість з приводу закупівлі Росією цих БПЛА в Ірану на порушення резолюції №2231 Ради Безпеки ООН", –йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту.

Підкреслюється, що США ще в липні попереджали про плани Ірану передати РФ дрони для використання у війні проти України.

"Тепер ми маємо численні докази того, що ці безпілотники застосовуються для ударів по цивільному населенню та критичній цивільній інфраструктурі України", – зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

У Вашингтоні запевнили, що попри брехливі заперечення Тегерана, США працюватимуть із союзниками й партнерами, аби запобігти передачі Росії зброї для ударів по Україні.

"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх причетних до цієї передачі (іранської зброї в Росію, – ред.). Ми також продовжимо нарощувати безпрецедентну оборонну допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї", – наголосили в Держдепі.

Резолюція №2231 Ради Безпеки ООН від 2015 року затверджувала ядерну угоду між Іраном і країнами формату Р5+1 – п’ятьма постійними членами РБ ООН і Німеччиною, а також ЄС. Угода передбачала послаблення міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на доступний контроль за його ядерними об’єктами та гарантії Тегерана, що він не розроблятиме ядерної зброї.

Згідно з резолюцією, ембарго на постачання звичайних озброєнь до та з Ірану діяло до жовтня 2020 року. Водночас США та інші країни Заходу звертають увагу на інше положення, яке передбачає обмеження на передачу ракет та пов’язаних з ними технологій, які охоплюють купівлю-продаж передових військових систем, у тому числі безпілотників.

Резолюції Ради Безпеки ООН є обов’язковими для виконання всіма країнами.