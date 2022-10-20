Фінська Orion Pharma може стати першою іноземною фармкомпанією, яка піде з РФ, – ЗМІ

Фінська фармацевтична компанія Orion Pharma (OP) розпочала ліквідацію російського офісу – його планують закрити до кінця 2022 року.

Про це із посиланням на джерела, знайомі з планами компанії та близькі до керівництва, повідомляють "Ведомости", передає Forbes.

Після закриття офісу OP стане першою іноземною фармкомпанією, що вийшла з Росії, проте з країни вже пішла низка фінських компаній з інших галузей.



Співрозмовник, знайомий із планами OP, розповів, що у російському офісі фінської компанії вже тривають звільнення співробітників. Водночас на найбільших рекрутингових сервісах HeadHunter та SuperJob немає жодної відкритої вакансії з боку фінської компанії, пише видання.

OP працює в Росії 15 років, минулого року компанія займала 98-е місце у рейтингу найбільших фармацевтичних компаній, за даними DSM Group. У 2022 році вона піднялася на 90-е місце.

Основний препарат компанії – метипред для лікування ревматоїдного артриту. На препарат припадає 82% від усіх російських продажів лікарського засобу з міжнародним непатентованим найменуванням "метилпреднізолон" в упаковках і близько 84% у грошовому вираженні.