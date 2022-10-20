"Нова пошта" відкрила мобільне відділення для роботи на звільнених територіях без світла

"Нова пошта" розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині.

Як повідомляє пресслужба компанії, відділення працює щодня з 11:00 до 15:00 та розташовується за адресою: Рогань, вулиця Першого травня,1. У ньому місцеві жителі можуть отримувати звичні послуги – прийом та видачу посилок вагою до 10 кг. Розрахуватися за доставку можна через мобільний застосунок або автосписанням. Готівка наразі не приймається.

Зазначається, що це вже друга модель інноваційного мобільного відділення "Нової пошти", яке створене на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок.

Нове мобільне відділення має гідравлічні опори, які дозволяють швидко опустити контейнер після транспортування, а також відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Воно може обслуговувати до 10 тис. посилок за місяць.

"Тепер зовні мобільне відділення оздоблене металевими 3D панелями, що значно полегшує конструкцію, а всередині – вбудовані підвісні розкладні полиці для зберігання та пакування посилок. Для захисту від опадів та прямих сонячних променів, відділення оснащене електричною маркізою", – йдеться у повідомленні.

Також нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, довжиною 3 метри і висотою 1,4 метра для зручності отримання у найвищій точці.

У компанії наголосили, що мобільне відділення може працювати як від мережі 220В, так і від генератора, тому його зручно використовувати на територіях, де немає електронергії. Біля відділення встановлено модуль Starlink і мешканці можуть користуватись інтернетом безкоштовно, щоб зв’язатися з рідними чи замовити товари з інтернет-магазинів та аптек.

У найближчих планах компанії виробити та запустити в роботу ще 20 таких мобільних відділень, щоб надавати свої послуги там, де немає світла та змоги швидко відкрити стаціонарне відділення.

Наразі "Нова пошта" вже відновила роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій області, на Херсонщині та Харківщині.