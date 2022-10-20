Мінцифри запустило бета-тестування послуги зі зміни місця проживання для переселенців у "Дії"
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Після повномасштабного вторгнення 1,4 млн людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", – зазначив він.
Щоб долучитися до бета-тестування, необхідно мати цифрову довідку ВПО у Дії. Також для тесту послуги зі зміни місця проживання ВПО треба фізично перебувати там, куди вона переїхала, щоб підтвердити геолокацію.
Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством соціальної політики України за участі "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.