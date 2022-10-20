Євросоюз запровадив санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії (оновлено)

Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила у четвер санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдають ударів по Україні.

Про це повідомило головування Чехії у Раді ЄС у Twitter.



"Санкції по Ірану за рекордно короткий час! Після 3 днів переговорів посли ЄС узгодили заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Пізніше у четвер рішення про запровадження санкцій проти Ірану було оприлюднено в Офіційному журналі Європейського союзу в набуло чинності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Активи осіб, включених до санкційного списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичні особи додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати території ЄС транзитом.

Під санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БЛА "Шахед". У санкційному списку також вказані: начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, а також Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.