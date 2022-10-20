Оператор "Турецького потоку" повідомив про відновлення експортної ліцензії владою Нідерландів

Влада Нідерландів продовжила експортну ліцензію компанії South Stream Transport B.V. – оператора російського газопроводу "Турецький потік".

Як повідомили у пресслужбі компанії, відповідне повідомлення від влади Нідерландів вона отримала 17 жовтня, пишуть "Вєдомості".

Ліцензія звільняє оператора від санкційних обмежень ЄС щодо постачання товарів та надання послуг, зокрема, технічної підтримки та обслуговування.

Як повідомлялося, про дострокове відкликання ліцензії компанія повідомила наприкінці вересня. Влада Нідерландів тоді пояснила своє рішення пунктами санкцій ЄС, згідно з якими країнам Євросоюзу заборонено постачати до Росії товари та надавати послуги, у тому числі здійснювати технічне обслуговування.

У South Stream Transport B.V. у свою чергу зазначили, що, незважаючи на відкликання ліцензії, прокачування газу трубопроводом продовжиться, оскільки нові санкції ЄС не стосуються постачання газу компанією.

"Турецьким потоком" газ поставляється з Росії до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи – Сербію, Болгарію, Грецію, Північну Македонію, Румунію, Боснію, Герцеговину. Протяжність газопроводу – 930 км. Його проєктна потужність складає 31,5 млрд. куб. м газу на рік. Газопровід запустили у січні 2020 року.