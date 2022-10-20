У Київраді заперечили виділення додаткових грошей на добудову мосту на Троєщину

Із бюджету міста Києва не виділяли додаткових коштів на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Фінансування будівництва наразі не здійснюється взагалі.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, передає пресслужба Київради.

За його словами, у грудні 2021 року Київська міська рада затвердила бюджет Києва на 2022 рік, передбачивши кошти на будівництво мосту 1,07 млрд грн, зокрема за рахунок дорожньої субвенції – 682 млн грн.

Утім, у січні 2022 року "Укравтодор" погодив КМДА розподіл коштів дорожньої субвенції, у тому числі на будівництво Подільського мостового переходу – 815 млн грн. "Ця сума не змінювалась ані в червні, ані у вересні 2022 року", – наголосив Бондаренко.

Він зазначив, що в жовтні 2022 року Київська міська рада привела показники бюджету Києва відповідно до погоджених "Укравтодором" показників, відобразивши у кошторисі міста кошти на будівництво Подільського мостового переходу – 1,2 млрд грн, у тому числі за рахунок дорожньої субвенції – 815 млн грн.

"З 24 лютого капітальні видатки за рахунок дорожньої субвенції не фінансувались. І до кінця 2022 року фінансування капітальних видатків за рахунок дорожньої субвенції не очікується. За цих умов Київська міська державна адміністрація погодила із "Укравтодором" перерозподіл отриманих вже 260 млн грн дорожньої субвенції на поточний ремонт доріг, а не на капітальні видатки", – пояснив чиновник, додавши, що гроші дорожньої субвенції можна використовувати тільки на дороги.

Бондаренко додав, що заяви про виділення додаткових коштів із бюджету міста Києва не відповідають дійсності та є маніпулятивними.

Напередодні Київська міська прокуратура повідомила, що Київська міськрада на засіданні 11 жовтня прийняла рішення про виділення із міського бюджету 183 млн грн на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу. У прокуратурі висловили занепокоєння у зв’язку з цим рішенням та закликали його переглянути.