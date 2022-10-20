"Укренерго" почало вимушені відключення електроенергії у Києві та семи областях (оновлено)

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Як повідомляє пресслужба компанії, це пов'язано із тим, що в центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", – наголошується у повідомленні.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що через різке збільшення споживання електроенергії диспетчерській центр вимушено запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.

В компанії нагадали, що графіки відключень визначають оператори розподільчих мереж (обленерго).

Нагадуємо, українців закликають обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.

Напередодні, 19 жовтня, російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.