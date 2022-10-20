Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"З огляду на близьку до прогнозу інфляційну динаміку та зміщений вгору баланс ризиків на горизонті політики, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримання курсової стабільності та захист міжнародних резервів потребують забезпечення привабливої дохідності гривневих активів упродовж тривалого часу. Цьому, зокрема, сприятиме і збереження облікової ставки на поточному рівні.

Також в НБУ додали, що інфляція в умовах війни очікувано зростає, але залишається керованою. Так, споживча інфляція в Україні становила до 24,6% р/р у вересні, а базова інфляція перевищила 20% р/р. За попередніми оцінками Нацбанку, прискорення інфляції триває й у жовтні.

"Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Серед них: порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення витрат бізнесу", – пояснили в пресслужбі.

Проте, ще одним проінфляційним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США. Подальше зростання інфляції у світі теж позначалося на цінах в Україні, кажуть в НБУ.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз Національного банку. Зокрема, фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування стримували зростання цін.

Утім, зазначили в НБУ, через негативний вплив війни на пропозицію товарів та очікування економічних агентів інфляція прискориться до 30% наприкінці поточного року.

"Проте такі темпи зростання цін можна вважати доволі помірними з огляду на виклики наймасштабнішої європейської війни з часів Другої світової та багаторічні інфляційні рекорди в багатьох країнах світу. Ціновий тиск та очікування залишатимуться контрольованими, що закладає фундамент для поступового сповільнення інфляції", – підкреслили в НБУ.

Національний банк очікує, що темпи зростання цін почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки поступовому налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції та помірно жорстким монетарним умовам. Очікується, що інфляція наступного року сповільниться до 20,8%, а ще за рік – нижче 10%.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%