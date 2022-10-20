"Укрпошта" завершила другий квартал зі збитком у пів мільярда

АТ "Укрпошта" завершило другий квартал 2022 року зі збитком у розмірі 514,8 млн грн проти чистого прибутку 7,34 млн грн на кінець другого кварталу 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що за результатами перших шести місяців чистий дохід поштового оператора становив 4,65 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року, він скоротився на 12,6%.



При цьому, відповідно до проміжного звіту, ситуація все ще залишається нестабільною: "Укрпошта" продовжує оцінювати отримані збитки внаслідок бойових дій, але не має доступу до активів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.



Станом на 30 червня компанія тимчасово призупинила роботу Херсонської та Луганської дирекцій. Частина Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської дирекцій, які розташовані на окупованих територіях, також припинили роботу. Виплату зарплати на об'єктах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, призупинено.



Водночас компанія продовжує виконувати боргові зобов'язання перед кредиторами.



Крім цього, "Укрпошта" продовжує реалізацію основних стратегічних інвестиційних проєктів, зокрема щодо автоматизації стаціонарних відділень поштового зв'язку, завершення переходу на пересувні відділення у сільській місцевості (за фінансової підтримки та рефінансування).



Через військові дії компанія призупинила на невизначений час проєкти будівництва сортувальних хабів та депо, включаючи розірвання укладених у 2021 році відповідних договорів на будівництво. При цьому продовжує реорганізацію логістичної мережі з фокусом на закупівлю нового сортувального обладнання та релокацію сортувальних центрів у зручніші приміщення, але в меншому масштабі інвестицій.



"Укрпошта" також продовжила дію договору на купівлю контрольного пакету акцій одного з приватних комерційних банків України та планує завершити цю угоду до кінця 2022 року.



"Покупка банку дозволить утримати клієнтську базу та створити дієвий механізм забезпечення громадян фінансовими послугами у найвіддаленіших куточках країни, особливо під час війни", – наголошується у звіті.



Крім того, протягом другого кварталу 2022 року Укрпошта продала дев'ять об'єктів нерухомого майна. Сума надходжень від продажів склала 48,89 млн грн (без ПДВ), це дозволить оптимізувати витрати та підвищити рівень задоволеності клієнтів завдяки оновленню відділень.