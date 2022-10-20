Нацбанк покращив оцінку падіння ВВП у 2022 році

Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році до 32% з 37,5% у попередньому прогнозі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Економічна активність у другому та третьому кварталах 2022 року поволі відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі "зернового коридору". Останній фактор зумовив додатний внесок у ВВП порівняно з липневим прогнозом...Національний банк лише незначно поліпшив оцінку падіння ВВП в поточному році – до близько 32%", – йдеться у повідомленні.

Однак зазначається, що наявні логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки.

Також значний від’ємний внесок у зміну реального ВВП очікувано має і сільське господарство – як через нижчі показники врожайності цього року, так і значно менші посівні площі.

"Закладене в прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки. Зокрема, повноцінне поновлення роботи чорноморських портів дасть змогу суттєво наростити український експорт. Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни", – додали в НБУ.

Водночас значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі повоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки.

Нацбанк зазначає, що за таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими – на рівні 4-5%.

Як повідомлялося, Держстат оцінив падіння ВВП України у другому кварталі у 37%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.