Нацбанк передумав продавати державні облігації зі свого портфеля
Про це на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми не бачимо доречним застосування цього механізму (продажу своїх ОВДП). Натомість НБУ зберігає за собою право реагувати на ситуацію та застосовувати ті механізми, які з погляду персоналу та правління будуть здаватися нам максимально ефективними та необхідними, щоб адекватно реалізовувати монетарну політику та забезпечувати цінову та фінансову стабільність", – сказав голова Нацбанку.
Як повідомлялося, наприкінці вересня, до зміни голови Нацбанку, всі члени Комітету з монетарної політики НБУ підтримали початок продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з портфеля Нацбанку, однак розійшлися в думках щодо часу його застосування.
На думку членів Комітету, початок продажу ОВДП із портфеля НБУ сприяв би збільшенню дохідності гривневих інструментів і зменшенню впливу монетизації бюджету на валютний ринок та ціни.
Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.