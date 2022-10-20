Нацбанк передумав продавати державні облігації зі свого портфеля

Національний банк України (НБУ) не вважає за доцільне виходити на ринок із продажем облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) зі свого портфеля.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми не бачимо доречним застосування цього механізму (продажу своїх ОВДП). Натомість НБУ зберігає за собою право реагувати на ситуацію та застосовувати ті механізми, які з погляду персоналу та правління будуть здаватися нам максимально ефективними та необхідними, щоб адекватно реалізовувати монетарну політику та забезпечувати цінову та фінансову стабільність", – сказав голова Нацбанку.

Як повідомлялося, наприкінці вересня, до зміни голови Нацбанку, всі члени Комітету з монетарної політики НБУ підтримали початок продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з портфеля Нацбанку, однак розійшлися в думках щодо часу його застосування.

На думку членів Комітету, початок продажу ОВДП із портфеля НБУ сприяв би збільшенню дохідності гривневих інструментів і зменшенню впливу монетизації бюджету на валютний ринок та ціни.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.