Австралія посилила санкції проти РФ та Білорусі

Австралія продовжила дію чинних санкцій проти РФ та Білорусі ще на 12 місяців, а також запровадила нові обмеження щодо цих країн.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки закордонних справ Пенні Вонг і міністра торгівлі Дона Фаррелла, передає SBS News,

Зокрема, вони оголосили, що австралійський уряд продовжив чинне "каральне" 35%-мито на імпорт російських і білоруських товарів до жовтня 2023 року.



Уряд Австралії також наказав експортній кредитній агенції відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування, які підтримують торгівлю з РФ чи Білоруссю або інвестиції в них.



Вонг зазначила, що Австралія продовжує працювати з міжнародним співтовариством, щоб "зменшити здатність Росії фінансувати її незаконну, аморальну війну".



"Війна Росії проти України є нападом на статут ООН. Це стосується всіх націй і всіх народів", – сказала вона.

Зі свого боку, Дон Фаррел сказав, що дії уряду посилили вже вжиті заходи, включаючи заборону на імпорт енергоносіїв.