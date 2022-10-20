Емісія гривні: Нацбанк обіцяє друкувати не більше 30 мільярдів на місяць

Національний банк України (НБУ) зберігає прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня в рамках роботи місії ми обговорювали це з нашими колегами з Мінфіну, з експертами МВФ, і зараз наш прогноз щодо монетизації дефіциту бюджету є актуальним. Ми не бачимо можливості збільшити його більш ніж узгоджені 30 млрд грн щомісяця", – сказав Ніколайчук.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк.

У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, однак у липні, серпні та вересні поки що надавав по 30 млрд грн – у межах раніше обговореної з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік.

При цьому заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма висловлював думку, що емісія у розмірі від 30 до 60 млрд грн на місяць за певних умов не створюватиме проблем для економіки.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Водночас Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.