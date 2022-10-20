Росія почала витрачати кошти з резервного фонду Путіна для покриття дефіциту бюджету

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення 1 трильйона рублів із Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.

Відповідний документ опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише "Коммерсант".

"Мінфіну Росії відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 10 Федерального закону "Про внесення змін до Бюджетного Кодексу та встановлення особливостей виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації в 2022 році" направити кошти Фонду національного добробуту на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету в обсязі 1 трлн руб.", – йдеться у документі.

Своєю чергою у російському Мінфіні повідомили, що виділені кошти будуть спрямовані на виконання соціальних зобов'язань перед громадянами, заміщення державних запозичень, а також погашення державного боргу та надання бюджетних кредитів регіонам Росії.

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Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ падають третій місяць підряд – у вересні 2022 року вони знизилися приблизно на 4% порівняно з вереснем 2021 року, у серпні їхнє падіння у річному обчисленні склало 11%, а в липні сягало 26%.

У підсумку дефіцит бюджету РФ у вересні становив 82,7 млрд руб. після дефіциту на 420 млрд руб. у серпні. Однак за підсумками дев'яти місяців 2022 року все ще зберігається профіцит у розмірі 54,7 млрд руб.

Водночас обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів. У доларовому еквіваленті Фонд національного добробуту за місяць зменшився на $8,65 млрд – до $187,98 млрд.