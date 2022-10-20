Росіяни винесли з банків 500 мільярдів рублів після оголошення мобілізації Путіним

Обсяг коштів фізичних осіб у російських банках у вересні зменшився на 458 мільярдів рублів (на 1,4%), відтік припав на другу половину місяця, коли після оголошення мобілізації Владіміром Путіним значно зросла кількість росіян, що виїздили з країни і брали з собою готівку.

Про це йдеться у аналітичному огляді ЦБ РФ "Про розвиток банківського сектора", повідомляє російський Інтерфакс.

"Крім того, громадяни схильні знімати готівку в ситуації стресу чи невизначеності, як це було, наприклад, на початку року, але потім зазвичай повертають гроші до банків", – вважають аналітики Банку Росії.

Водночас кошти юрособ у російських банках у вересні зросли на 939 млрд рублів (чи 2,3%) після зростання на 1,742 трлн рублів (чи 4,5%) у серпні.

Раніше повідомлялося, що в серпні кошти фізосіб у російських банках зросли всього на 32 млрд рублів, або на 0,1%.

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Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.