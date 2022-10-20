Росія змушена продавати вугілля зі знижкою понад 50% через санкції

Російські вугільні компанії на тлі запроваджених проти РФ санкцій змушені експортувати вугілля з дисконтом у розмірі 50-60%.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр РФ Андрій Білоусов, виступаючи на експортному форумі "Зроблено у Росії", повідомляє Інтерфакс.

"Завдяки дешевим енергоресурсам (у РФ, – ред.) ми, зокрема, досить спокійно змогли пройти ті кризи, які є. У нас дисконти на вугілля становлять 50-60%, тобто відхилення вниз контрактних наших цін, які вугільники укладають, –вони приблизно вдвічі дешевше вимушені продавати вугілля, ніж ринкові ціни. І нічого –виявляється, що це рентабельно і цілком допустимо", – заявив російський чиновник.

"Те саме стосується і мінеральних добрив, відомі дисконти на нафту, які досягали $20-30 за барель, і так далі", – додав Білоусов.

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Як повідомлялося, раніше Євросоюз запровадив заборону на імпорт російського вугілля. Ембарго набуло чинності у серпні цього року.

Від російського вугілля також відмовилися Швейцарія та Велика Британія.