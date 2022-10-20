Нацбанк заклав у свій прогноз віялові відключення електроенергії зимою і продовження війни

Національний банк України (НБУ) з огляду на посилення терористичних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури заклав у свій макропрогноз віялові відключення по всій країні в опалювальний сезон, проте вважає, що в цілому енергосистема впорається з його проходженням.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш базовий прогноз базується на тому припущенні, що енергетична система, незважаючи на ті втрати, які вже були понесені, на те, що потужність її значно нижча за норму, яка була до війни, зможе забезпечити адекватне проходження зимового сезону", – сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук зауважив, що атаки на енергетичні об'єкти були одним з основних факторів, чому Нацбанк погіршив прогноз економічної активності на четвертий квартал і не зміг суттєвіше покращити прогноз динаміки ВВП цього року після покращення загальної ситуації у другому-третьому кварталах (Нацбанк покращив оцінку спаду з 33,4% до 31,5%).

"Зараз очікуємо, що, незважаючи на руйнування, енергетична система досить швидко матиме можливість відновлюватися. Але чудово розуміємо, що ризики суттєво зросли. Були змушені у базовий прогноз закласти, що протягом зимового сезону ми матимемо віялові відключення по всій країні, і розуміємо чудово, що є додаткові ризики, пов'язані із цими терористичними атаками", – зазначив Ніколайчук.

Він додав, що базовий сценарій Нацбанку будується на припущенні, що експорт електроенергії зможе відновитися з середини 2023 року (прогноз зростання ВВП наступного року НБУ погіршив з 5,5% до 4%).

За його словами, припинення експорту електроенергії матиме вплив на валютний ринок, зумовивши певне збільшення необхідності в інтервенціях та зниження резервів, проте з урахуванням інших факторів "ситуація абсолютно контрольована", і НБУ зможе утримати резерви на прийнятному рівні.

Крім того, Національний банк погіршив у своєму макропрогнозі оцінку безпекової ситуації, зокрема тепер регулятор очікує істотного зменшення ризиків тільки з середини 2023 року.

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Водночас НБУ вказує, що для прогнозу актуальна низка ризиків, реалізація більшості з яких погіршуватиме динаміку інфляції та стримуватиме економічне відновлення.

Зокрема, зберігається ризик розбалансування держфінансів з урахуванням непередбачуваного характеру війни, можливі проблеми з ритмічністю надходження міжнародної допомоги та появою додаткових бюджетних потреб. Окремою проблемою може бути формування великих квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері з урахуванням високої вартості енергоносіїв.

Крім того, тривалість та інтенсивність військових дій разом з "енергетичним терором" посилюють ризики неповернення значної частини громадян, що виїхали за кордон, а також додаткового виїзду населення з України, а демографічна криза у свою чергу загальмує післявоєнне відновлення через скорочення споживчого попиту та загострення структурних проблем ринку праці.

Також зберігається ризик припинення роботи "зернового коридору" та блокування морських портів України з боку Росії, що значно ускладнить експорт продовольства, зменшить валютні надходження до країни та фінансові можливості аграріїв для проведення посівної кампанії та, відповідно, негативно позначиться на економіці країни як наприкінці цього. року, так і наступного.

Як повідомлялося, Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році до 32% з 37,5% у попередньому прогнозі. Водночас, згідно із прогнозом, темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими – на рівні 4-5%.