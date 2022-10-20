Нацбанк оцінив втрату активів банками через війну у 20%

Національний банк України (НБУ) зберігає оцінку втрати банками активів на рівні 20% і планує напрацювати плани відновлення капіталу банківської системи.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"20% залишаються реальною оцінкою втрати портфелів. Очікуємо, що основну суму резервів буде сформовано до кінця року. В останні місяці банки погіршують оцінку кредитів", – сказав заступник голови Нацбанку.

За його словами, НБУ готуватиметься до проведення оцінки якості активів, щоб достовірно оцінити рівень цих втрат, проте початок такої оцінки ще є предметом внутрішніх обговорень та обговорень із міжнародними партнерами.

Він додав, що регулятор спільно з банківською системою планує напрацювати плани відновлення капіталу на основі подібного досвіду після кризи в 2014-15 роках.

"З огляду на кращу якість активів, зараз впевнений, що зможе це зробити", – додав Ніколайчук.