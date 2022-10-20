Антимонопольний комітет перевірить обґрунтованість підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, за даними Держстату за три місяці – з червня по вересень ціни на курячі яйця зросли на 54%, що значно вище загального зростання споживчих цін.

"Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", – зазначається у повідомленні.

Водночас Комітет зауважує, що виробництво яєць курячих залежить від наявного поголів’я курей несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

Однак профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України.

"Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком. Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці", – наголошує АМКУ.

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Водночас на початку повномасштабного вторгнення РФ група компаній "Авангард" (реалізує курячі яйця під ТМ "Квочка"), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Інші учасники ринку, зокрема група компаній Ovostar Union ("Овостар"), наразі не надавали Комітету подібної інформації.

"Розуміючи соціальну важливість вказаного питання, Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року... Під час дослідження Комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації", – зазначається у повідомленні.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця