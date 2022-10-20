Боголюбов приїхав у центральний офіс НАБУ

Давній партнер Ігоря Коломойського, бізнесмен і колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За даними УП, Боголюбов приїхав до НАБУ у супроводі адвокатів об 11 годині ранку, у будівлі він перебував 25 хвилин.

Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва.

Як повідомлялося, 4 жовтня на допит у НАБУ приїздив мільярдер Ігор Коломойський.

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Нагадаємо, у середині вересня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі в рамках провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють понад 40% акцій компанії "Укрнафта", решта належить державі в особі НАК "Нафтогаз". Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих заяв.