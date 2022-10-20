"Дніпроазот" Коломойського не зміг скасувати штраф АМКУ на 80 мільйонів через суд

Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов АТ "Дніпроазот", яке вимагало визнати недійсним та скасувати рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), яким на компанію було накладено штраф у розмірі 80 млн грн.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, відповідне рішення суд ухвалив 20 жовтня.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Антимонопольний комітет завершив розгляд справи, розпочатої у 2018 року за фактом зупинки "Дніпроазотом" виробництва та реалізації рідкого хлору та оштрафував компанію на 80 млн грн.

За результатами розгляду справи АМКУ встановив, що впродовж 2017-2019 років "Дніпроазот" було єдиним підприємством, що виробляло рідкий хлор в Україні з частками 99%, 78% та 68% відповідно. При цьому імпортери на момент зупинення виробництва хлору (до червня 2018 року) займали лише 1% ринку, а потенційний конкурент товариства – ТОВ "Карпатнафтохім", що виробляв газоподібний хлор, використовував його виключно для виробництва вінілхлориду.

При цьому влітку 2018 року "Дніпроазот" повністю припинив виробництво рідкого хлору, поставивши під загрозу роботу водоканалів по всій Україні.

Основною причиною зупинки виробництва рідкого хлору АТ "Дніпроазот" зазначало значне зростання ціни на природний газ та відсутність обігових коштів. Однак АМКУ суттєвих змін у середньозважених цінах придбання товариством природного газу не виявив.

Крім того було встановлено, що на момент зупинки виробництва рідкого хлору АТ "Дніпроазот" мало в наявності обігові та кредитні кошти для поточних розрахунків з контрагентами та ведення господарської діяльності.

В АМКУ зауважували, що одним з мотивів зупинення виробництва рідкого хлору могли бути наміри "Дніпроазоту" відновити постачання газу напівдержавної "Укрнафти" на пільгових умовах, припинене на початку 2018 року.

Нагадаємо, "Дніпроазот", що спеціалізується на виробництві карбаміду, аміаку, їдкого натрію, хлору рідкого та соляної кислоти, входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.