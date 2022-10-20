Для припинення відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 20%, – Міненерго
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.
Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, щоб зменшити дефіцит у системі. Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам, зменшивши споживання електроенергії протягом дня і особливо – у пікові години.
"У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження", – сказав Галущенко.
Він додав, що зменшити споживання електроенергії мають споживачі по всій Україні, незалежно від регіону.
Як повідомлялося, у четвер, 20 жовтня, оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.
Нагадуємо, українців закликають обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.
Напередодні, 19 жовтня, російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.
Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.