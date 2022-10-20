Експорт українського зерна після розблокування портів перевищив 8 мільйонів тонн

З моменту виходу першого судна з українським зерном на початку серпня після розблокування портів в рамках так званої "Зернової ініціативи" експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, сьогодні, 20 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з порту "Південний" вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції – танкер Atlantis Almeria та балкер Aris T, які вирушили до країн Азії та Європи.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін вже заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".