Заснована в Росії ІТ-компанія Softline змінить назву після відокремлення російського бізнесу

Зареєстрований на Кіпрі постачальник IT-рішень Softline закрив угоду з продажу російського бізнесу засновнику групи Ігореві Боровікову.

Як заявили в компанії, таким чином російська Softline формально більше не залежить від глобальної групи, повідомляє Інтерфакс.

Раніше повідомлялося, що російський бізнес буде продано Боровікову за символічний $1. Після продажу російського бізнесу частка Боровікова у глобальній групі знизиться до 44%.

Водночас глобальний Softline оголосив про ребрендінг – тепер компанія працюватиме під брендом Noventiq.

Водночас змінювати юрособу не плануються, компанія залишить назву Softline Holding plc та планує зберегти лістинг на Лондонській біржі.

25 жовтня Softline проведе збори акціонерів, на яких буде розглянуто питання про проведення бонусної емісії для всіх власників паперів, за винятком Борівикова і російської структури, що виділяється. Питання буде розглянуто у зв'язку з тим, що в результаті поділу бізнесу вартість цінних паперів Softline може зменшитися.

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Як повідомлялося, Softline працює на ринках Росії, Туреччини, Латинської Америки, Індії та інших регіонів, присутня у більш ніж 60 країнах світу. Компанія була постачальником №1 продуктів Microsoft на російський ринок із часткою 43%. Однак Microsoft на початку березня призупинила продаж товарів та надання послуг у Росії через розв’язану в Україні війну.

Восени 2021 року Softline провела IPO на Лондонській біржі (з вторинним лістингом на Московській біржі), зумівши залучити $400 млн. Усю компанію інвестори оцінили в $1,5 млрд, статки її засновника та голови ради директорів Ігоря Боровикова сягали $760 млн.

Після того, як на початку березня LSE зупинила торги розписками 27 російських компаній, Softline вдалося уникнути припинення торгів своїми паперами. У заяві компанії наголошувалося, що вона зареєстрована на Кіпрі і не вважає себе юридичною особою, яка перебуває у власності або діє від імені російської особи. Крім того, засновник та контролюючий акціонер компанії Ігор Боровиков є податковим резидентом Португалії, зазначалося у документі.