Антимонопольний комітет виявив змову на тендерах на проєктування скандального мосту на Троєщину

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) викрило змову між ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" під час участі у п’яти процедурах закупівлі послуг з виконання проєктних та вишукувальних робіт під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, замовником у всіх закупівлях було київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" погоджували свої дії, зокрема, використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів Державної податкової служби, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо.

"З огляду на сукупність цих та інших фактів, Адміністративна колегія Північного МТВ визнала ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" порушниками законодавства про захист економічної конкуренції. За кожне вчинене порушення на компанії накладено штрафи", – повідомили в АМКУ, не уточнивши їх розмір.

Також відповідно до закону "Про публічні закупівлі" порушники не зможуть брати участь у торгах протягом трьох років.

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Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що автосполучення між лівим та правим берегами міста Подольсько-Воскресенським мостом буде відкрито до кінця 2020 року, згодом ці плани змістилися на кінець 2021 року.

Тим часом журналісти з'ясували, що сотні мільйонів із міського бюджету, виділених на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках компаній сім'ї народного депутата Миколи Тищенка ("Слуга народу"), кума голови Офісу президента Андрія Єрмака. Крім того, до освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу, виявилось причетне оточення заступника Єрмака Олега Татарова.

За інформацією журналістів, раніше підрядника будівництва мостового переходу контролював Денис Комарницький – соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий за Києвом" від Офісу президента.