Україна та Швейцарія домовилися про партнерство у сфері цифрової трансформації

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Між Україною та Швейцарією підписано Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Плануємо поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію", – сказано в повідомленні.

Також окремо обговорювались можливості допомоги Швейцарії в підтримці діджиталізації та допомоги у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави.