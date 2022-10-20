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Попит на послуги фрілансерів зріс на 30% у порівнянні з минулим роком

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Попит на послуги фрілансерів зріс на 30% у порівнянні з минулим роком
На початку осені 2022 року попит на послуги фріланс-спеціалістів виріс на 30% у порівнянні з літом минулого року, а восени стартував і бізнес-сезон, з початком якого попит також продовжив зростати.

Про це йдеться в дослідженні Freelancehunt, передає AIN.UA.

Станом на середину жовтня кількість виконанних проєктів вже збільшилась на 38%, а оборот – на 45% проти аналогічного періоду 2021 року.

Попит на послуги фрілансерів зріс на 30% у порівнянні з минулим роком 01

Причиною такого стрімкого зростання попиту на ринку фрілансу є попит на спеціалістів серед малого та середнього бізнесу, а також зручний формат співпраці на проєктній основі. Не всі можуть наймати потрібних спеціалістів у штат і забезпечувати їх постійною роботою.

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"Сезонність на фрілансі спостерігається з початку жовтня і до середини квітня. Цей рік був винятком, оскільки війна внесла свої корективи. Попри літо, ринок продовжував зростати. За нашими прогнозами, ринок продовжить зростати як мінімум до травня наступного року", розповів керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Більшість підприємців (62,1%) замовляють послуги в кількох категоріях, що дає можливість виконувати різнопланові завдання і не наймати спеціалістів у штат. Це також свідчить, що у замовників є успішний досвід співпраці з фрілансерами й вони часто користуються їхніми послугами.

За даними дослідження, попит на послуги фрілансерів генерує малий та середній бізнес. Зазвичай це ФОП чи компанії, у яких працюють від 2 до 50 осіб. Також є завдання від великих компаній, але їх усього 4,1%.

Переважно проєкти на фрілансі замовляють компанії з Ecommerce та торгівлі – 22,7%, IT-компанії – 18,7%, вебстудії – 13,6%, консалтингу та сфери послуг – 12,1%. Також по допомогу звертаються стартапи (9,6%), яким потрібні спеціалісти для швидкого та якісного виконання завдань за достатньо доступною ціною.

Часто звертаються агентства з маркетингу (8,1%) і дизайну (6,1%). Рідше – представники промисловості (5,1%) та компанії у сфері навчання (2%). Найбільше замовлень у категоріях "Програмування" – 22,5%, "Дизайн" – 21,1% і "Робота з текстами" – 16,8%. Також популярні "Просування" (8,5%) та "Послуги" (7,9%).

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