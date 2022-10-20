Попит на послуги фрілансерів зріс на 30% у порівнянні з минулим роком

На початку осені 2022 року попит на послуги фріланс-спеціалістів виріс на 30% у порівнянні з літом минулого року, а восени стартував і бізнес-сезон, з початком якого попит також продовжив зростати.

Про це йдеться в дослідженні Freelancehunt, передає AIN.UA.

Станом на середину жовтня кількість виконанних проєктів вже збільшилась на 38%, а оборот – на 45% проти аналогічного періоду 2021 року.

Причиною такого стрімкого зростання попиту на ринку фрілансу є попит на спеціалістів серед малого та середнього бізнесу, а також зручний формат співпраці на проєктній основі. Не всі можуть наймати потрібних спеціалістів у штат і забезпечувати їх постійною роботою.

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"Сезонність на фрілансі спостерігається з початку жовтня і до середини квітня. Цей рік був винятком, оскільки війна внесла свої корективи. Попри літо, ринок продовжував зростати. За нашими прогнозами, ринок продовжить зростати як мінімум до травня наступного року", – розповів керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Більшість підприємців (62,1%) замовляють послуги в кількох категоріях, що дає можливість виконувати різнопланові завдання і не наймати спеціалістів у штат. Це також свідчить, що у замовників є успішний досвід співпраці з фрілансерами й вони часто користуються їхніми послугами.

За даними дослідження, попит на послуги фрілансерів генерує малий та середній бізнес. Зазвичай це ФОП чи компанії, у яких працюють від 2 до 50 осіб. Також є завдання від великих компаній, але їх усього 4,1%.

Переважно проєкти на фрілансі замовляють компанії з Ecommerce та торгівлі – 22,7%, IT-компанії – 18,7%, вебстудії – 13,6%, консалтингу та сфери послуг – 12,1%. Також по допомогу звертаються стартапи (9,6%), яким потрібні спеціалісти для швидкого та якісного виконання завдань за достатньо доступною ціною.

Часто звертаються агентства з маркетингу (8,1%) і дизайну (6,1%). Рідше – представники промисловості (5,1%) та компанії у сфері навчання (2%). Найбільше замовлень у категоріях "Програмування" – 22,5%, "Дизайн" – 21,1% і "Робота з текстами" – 16,8%. Також популярні "Просування" (8,5%) та "Послуги" (7,9%).