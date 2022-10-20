"Укренерго" готове до будь-яких сценаріїв руйнувань в енергосистемі, – голова компанії

НЕК "Укренерго" прораховує будь-які сценарії руйнувань в енергосистемі російськими агресорами й готове реагувати на кожен із них.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький в ефірі ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо зараз будь-які сценарії, і навіть найбільш екстремальні, і жорсткі. Йдеться про те, що ми, як держава, повинні бути готовими до всього. Тому ці сценарії прораховуються нами, як працюватиме енергосистема при різних рівнях руйнувань. Ми знаємо, що потрібно робити у різних ситуаціях", – сказав Кудрицький.

За його словами, у компанії в тому числі прораховують сценарії, за яких рівень руйнувань енергетичних об'єктів буде більшим за нинішній.

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"Йдеться про те, що чим більший у нас дефіцит генерації, тим більші обмеження ми повинні будемо ввести, щоб зберегти стабільну роботу енергосистеми. І важливо, що ми розподілимо ці обмеження пропорційно до регіонів та споживачів", – зазначив Кудрицький.

Як він доповнив, сценарії реагування при цьому передбачені не лише для енергосистеми загалом, а й для кожного регіону окремо.

Керівник компанії підтвердив, що енергосистема України наразі є цілісною, і ті обмеження споживання, які запроваджує диспетчерський центр НЕК, спрямовані на те, щоб вона залишалася стабільною.

"Обмеження споживання не є свідченням розвалу енергосистеми, навпаки, вони говорять про те, що ми контролюємо все, що відбувається у нашій енергосистемі", – наголосив Кудрицький.

Він також заявив про готовність системи забезпечити додаткові потужності в умовах майбутнього похолодання та зростання споживання.

"Нам буде необхідно покрити тисячу або кілька тисяч мегават споживання і під це ще кілька місяців тому були сформовані відповідні графіки ремонтів для теплових електростанцій, які передбачають, що наприкінці жовтня деякі енергоблоки виходять із планових ремонтів", – поінформував голова НЕК.

При цьому окремим пом'якшуючим фактором для енергосистеми стане перехід споживачів з початком опалювального сезону з електрообігріву на централізоване опалення.

"Однак ми в такій ситуації, що маємо враховувати оперативну обстановку і щодня фактично по-новому розраховувати баланс у енергосистемі й ту генерацію, яка може працювати в конкретний день", – резюмував Кудрицький.