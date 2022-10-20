Литва та Польща випробували роботу нового газопроводу GIPL на проєктній потужності

Оператори газотранспортних систем Литви й Польщі Amber Grid і Gaz-System провели випробування роботи газопроводу GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), введеного у травні, на повній потужності.

Про це йдеться в повідомленні Amber Grid, передає enkorr.

Як повідомляється, випробування пройшли успішно.

Випробування було проведено після того, як наприкінці вересня в Польщі почала працювати газокомпресорна станція у Холовщиці, яка дозволила вивести GIPL на проєктну потужність. У Литві тиск у газопроводі забезпечує станція у Яунюнай.

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Як зазначив глава Amber Grid Нямунас Бікнюс, під час випробувань вдалося досягти максимального потоку газу як у Литву, так і в Польщу.

З початку роботи GIPL постачальники газу транспортували в Литву для потреб республіки й інших країн Північної Європи майже 1 ТВт-год газу, а у Польщу – 4,2 ТВт-год.

Проєкт GIPL вартістю майже 500 млн євро реалізовано операторами газотранспортних систем Литви й Польщі Amber Grid і Gaz-System. Газопровід було введено 1 травня 2022 року, коли почалися перші фізичні й комерційні постачання газу.

Трубопровід має річну потужність 2,1 млрд кубометрів у напрямку Польщі і близько 2,7 млрд кубометрів – в напрямку Литви. Залежно від ресурсів і ціни, газ може постачатися в обох напрямках.