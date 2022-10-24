Росія зруйнувала половину потужностей сонячної енергетики в Україні, – Міненерго

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Укрінформ.

"Зелена" енергетика – це, напевно, найбільш постраждала галузь, адже на півдні України в нас основна частина потужностей. Ми втратили приблизно 90% "вітру" та 45-50% "сонця". Це величезні втрати", – сказав міністр.

Водночас він висловив переконання, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. І Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.

"Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих Росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, станом на червень 90% потужностей вітроелектростанцій в Україні були виведені з експлуатації внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Також були зруйновані 30% потужностей сонячної електростанції.