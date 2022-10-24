Понад 2 мільйони українців через війну досі не повернулися в Україну, – "Опендатабот"

Різниця між кількістю українців, що виїхали та повернулись з-за кордону за 8 місяців поточного року, становить 2,17 млн людей.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом з лютого по серпень поточного року з країни виїхало 9,3 млн людей, повернулося – 7,4 млн. Перший сплеск повернень стався у травні – вперше з моменту розгортання бойових дій кількість громадян, що в’їждждали в країну, перевищила кількість тих, хто виїжджав. Відтоді за літо цей показник став постійним: поверталося більше, аніж залишало країну.

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, ще близько 1,5 млн громадян, більшість з яких – жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без сталого зв’язку та можливості повернутись додому.

Уряд при розрахунку бюджету на 2023 рік орієнтується на 34,5 млн українців. У бюджеті 2022 року розрахунок вівся з огляду на 34,9 млн громадян.

Водночас управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців вважає, що наразі в Європі перебуває 7,6 млн українських біженців, 4,2 млн зареєструвалися та попросили про прихисток та допомогу.