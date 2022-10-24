SpaceX не вимикала би Starlink в Україні навіть у разі відмови Пентагону від фінансування, – Маск

Компанія SpaceX продовжувала б обслуговування системи супутникового зв’язку Starlink в Україні, навіть якби Міноборони США відмовилося його фінансувати.

Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

"Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", – зазначив він.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив слова Маска.

"Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому разі забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми вам вдячні", – написав міністр.

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Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. За його словами, SpaceX втрачає на обслуговуванні системи супутникового зв’язку в Україні по $20 млн на місяць. Утім, згодом Маск передумав та заявив, що SpaceX продовжить фінансувати систему Starlink в Україні.