СБУ опублікувала докази співпраці гендиректора "Мотор Січ" з Росією

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села", – кажуть правоохоронці.

При цьому зазначається, що він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що президент РФ Владімір Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.

Як повідомлялося, напередодні співробітники СБУ затримали президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Наголошувалося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.