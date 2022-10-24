"Укренерго" повідомило про обмеження електроспоживання у Києві та семи областях
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У Києві та ще семи регіонах у понеділок, 24 жовтня, запроваджуються тимчасові відключення електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях", – йдеться у повідомленні.
Водночас найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Як наголосили в компанії, це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.