"Укренерго" повідомило про обмеження електроспоживання у Києві та семи областях

У Києві та ще семи регіонах у понеділок, 24 жовтня, запроваджуються тимчасові відключення електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях", – йдеться у повідомленні.

Водночас найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Як наголосили в компанії, це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.