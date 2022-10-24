Експосадовця КМДА підозрюють у незаконній передачі держмайна профспілкам на мільярди гривень
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 млн грн, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.
"Починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оформлювали право власності на держмайно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси", – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, чиновник КДМА всупереч вимогам законодавства видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.
Зокрема посадовцем незаконно оформлено права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомого майна, а саме:
- будинок Профспілок на Майдані Незалежності,
- будинок площею 3 тис. 720 кв. м на вулиці Хрещатик,
- виробничо-адміністративний будинок на вулиці Шота Руставелі у Києві,
- готельний комплекс "Турист",
- майновий комплекс загальною площею 3 тис. 338 кв. м на вулиці Трутенка,
- відділення санаторію ім. 1-го Травня, курорт Пуща-Водиця,
- майновий комплекс на вулиці Гамарника площею 3 тис. 988 кв. м тощо.
Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Зазначається, що сьогодні ДБР передало ці об'єкти в управління АРМА. Загальна кількість переданих об’єктів, що перебували в користуванні профспілок, вже складає понад 230.
Досудове розслідування триває.