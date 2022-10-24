У Німеччині підготували план відбудови України на зразок плану Маршалла (оновлено)

У понеділок у Берліні відбудеться Німецько-українська економічна конференція, на якій представлять позиційний документ "Відновлення України" – за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США

Про це повідомляє медіагрупа RND, передає Європейська правда.

За ініціативи Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин 50 експертів склали досьє з детальними пропозиціями та побажаннями щодо процесу економічного розвитку в Україні.

"Ми повинні надавати негайну допомогу, наприклад, з інфраструктурою або енергопостачанням, але ми також повинні думати про майбутнє", – пояснює ініціативу Міхаель Гармс, керуючий директор Комітету.

Досьє "Відновлення України" представлять на 5-й Німецько-українській економічній конференції, на якій також очікуються канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У документі експерти рекомендують європейським країнам, які беруть участь у відновленні, та ЄС призначити координатора високого рівня для України.

Координатори повинні сформувати раду для обміну інформацією з українським урядом щодо поточних потреб та проєктів. Кожна країна-донор має зберегти контроль над власними проєктними коштами для забезпечення прозорості та підзвітності.

За словами Гармса, розумний план має зробити дві речі: "Люди повинні побачити швидкі результати у відновленні зруйнованої інфраструктури. Водночас важливо закласти основи для сталого зростання". Перш за все, це означає "використання величезного потенціалу зростання України у сферах цифровізації, сільського господарства та зеленої енергетики та послідовну розбудову низьковуглецевої економіки".

Поки панує війна, звичайно, не варто очікувати величезної хвилі інвестицій німецьких компаній в Україну, визнав Гармс. Це буде радше поступовий процес, але до нього треба готуватися. І є позитивні сигнали від німецьких компаній, які зберігають або навіть розширюють свою участь в Україні, незважаючи на війну, наприклад, в автомобільній промисловості або в торгівлі будівельними матеріалами.

На думку німецьких компаній, міжнародні донори та уряд у Києві мають зосередитися на створенні швидких стимулів для приватного сектору за прикладом Плану Маршалла для Західної Німеччини після Другої світової війни.

"Для того, щоб долучитися, компаніям потрібні надійні контакти, швидке проведення тендерів та отримання дозволів, а також фінансова та юридична безпека", – підкреслив Гармс.

20-сторінкове досьє "Rebuild Ukraine" присвячене темам будівництва, логістики та інфраструктури, діджиталізації, енергетики, охорони здоров'я та сільського господарства.

Пізніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонували запустити новий "план Маршалла" для післявоєнного відновлення України. Про це наголошується у спільній доповіді чиновників, передає Forbes. Зокрема, йдеться про "інклюзивну донорську платформу".

Відповідно до документу, 25 жовтня, у Берліні, планується обговорення з експертами про те, як міжнародна спільнота може найкраще допомогти Україні та підтримати її у відбудові.

На думку Шольца і фон дер Ляєн, ні Україна, ні окремі партнери самостійно не зможуть впоратися зі збитками від війни, яку розпочала Росія. Світовий банк оцінив їх у щонайменше €350 млрд.

"Разом із нашими партнерами з "Групи семи" та іншими країнами, за підтримки міжнародних організацій та України, ми маємо намір закласти основи інклюзивної донорської платформи для координації процесу негайного відновлення зруйнованої інфраструктури та початку довгострокової відбудови", – йдеться у доповіді.