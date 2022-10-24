Середня ціна автогазу на АЗС перевищила 28 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ за вихідні 21-24 жовтня у мережах АЗС виросла на 25 копійок – до 28,09 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях "Рур груп" і SOCAR автогаз здорожчав на 1,5 грн і 63 копійки – до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт виросла на 56 копійок, до 27,89 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 53 копіки, до 27,96 грн/л.

Крім того, на 20-40 копійок здорожчав автогаз і в мережах Shell, U.GO, AMIC, "Автотранс", "БРСМ-Нафта" й "Фактор".