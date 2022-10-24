Новини

НАБУ оголосило в розшук ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка

2 06213
шевченко
Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Також Бюро розшукує одного із заступників голови правління "Укргазбанку" Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Олену Хмеленко. 

"Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Колишній голова Нацбанку Шевченко перед врученням підозри виїхав за кордон

Як повідомлялося, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України. 

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • _ Moore
    Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
  • saper
    мля ппц, дали можливість виїхати за кордон а потім для публічного простору оголошують в розшук, країна контрастів
  • kelt kant
    криваве ЗЕлене шапіто продовжується... спочатку дають спокійно "злитися" фігуранту за кордон, скоріш за все й немаленькі статки дали вивести через офшори щоб не бідкався, а потім, для ЗЕлохторату, па "марафону єдінства" у виконанні журнашлюх з москальського Інтеру, розпотякують про "барьбу" з фінансовими злочинами, про оголошення підозр....бла-бла-бла. А фігурант вже давно, напевно, в Ізраїлі, "прівєтікі" бубочкіним папє і мамє передає разом з "невеличкою" пєнсієй, вкраденой у українського народу...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини